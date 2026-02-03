O presidente da Câmara de Soure, Rui Fernandes, garantiu hoje que o município se está a preparar para o mau tempo esperado nos próximos dias, com perspetiva de cheias, havendo inclusive a presença de fuzileiros navais no concelho.

Para enfrentar as intempéries esperadas, a estratégia adotada tem sido de preparação, “sobretudo para os picos previstos para quinta-feira”, com meios deslocados e “os fuzileiros navais estacionados na freguesia de Granja do Ulmeiro”.

No âmbito das cheias, o concelho está estabilizado desde segunda-feira, sem registos de agravamentos e com a autarquia a gerir o nível da água, disse hoje o autarca à agência Lusa.

