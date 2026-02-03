diario as beiras
Região CentroSoure

Soure prepara-se para enfrentar intempérie e cheias

03 de fevereiro de 2026 às 14 h15
0 comentário(s)
DR

O presidente da Câmara de Soure, Rui Fernandes, garantiu hoje que o município se está a preparar para o mau tempo esperado nos próximos dias, com perspetiva de cheias, havendo inclusive a presença de fuzileiros navais no concelho.

Para enfrentar as intempéries esperadas, a estratégia adotada tem sido de preparação, “sobretudo para os picos previstos para quinta-feira”, com meios deslocados e “os fuzileiros navais estacionados na freguesia de Granja do Ulmeiro”.

No âmbito das cheias, o concelho está estabilizado desde segunda-feira, sem registos de agravamentos e com a autarquia a gerir o nível da água, disse hoje o autarca à agência Lusa.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (04/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

03 de fevereiro

Proteção Civil da Região de Coimbra alerta para agravamento do tempo devido à depressão Leonardo
03 de fevereiro

Município de Penela alerta para perigo de falsos elementos de ajuda
03 de fevereiro

Câmara de Montemor-o-Velho diz que isenção de portagens "é um incentivo"
03 de fevereiro

Residentes de Formoselha em Montemor-o-Velho preocupados, apesar de habituados a cheias

Região Centro

PenelaRegião Centro
03 de fevereiro às 15h19

Município de Penela alerta para perigo de falsos elementos de ajuda

0 comentário(s)
Montemor-o-VelhoRegião Centro
03 de fevereiro às 15h11

Residentes de Formoselha em Montemor-o-Velho preocupados, apesar de habituados a cheias

0 comentário(s)
Região CentroSoure
03 de fevereiro às 14h15

Soure prepara-se para enfrentar intempérie e cheias

0 comentário(s)

Soure

Região CentroSoure
03 de fevereiro às 14h15

Soure prepara-se para enfrentar intempérie e cheias

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraSoure
02 de fevereiro às 14h01

Soure começa a repor energia, mas “há muito” a fazer e faltam telhas

0 comentário(s)
Condeixa-a-NovaSoure
02 de fevereiro às 08h56

O vento que não vergou a terra

0 comentário(s)