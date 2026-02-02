O presidente da Câmara de Soure disse que chegaram hoje as primeiras equipas para repor a energia em baixa, mas há muito a fazer num município em que faltam telhas e lonas.

“A grande novidade hoje é a chegada das primeiras equipas, quatro, da E-Redes para trabalhar estritamente na baixa, ou seja, a que leva a eletricidade a casa das pessoas, depois de andarem a resolver a alta e média tensão”, adiantou Rui Fernandes.

O presidente da Câmara de Soure, no distrito de Coimbra, falava à agência Lusa no final de uma reunião com a E-Redes, em que reconhecia “o grande esforço” da empresa para “chegar quanto antes e também é preciso entender isso”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (03/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS