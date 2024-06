Soure: Candidatura à 3ª geração do CLDS vai ser entregue até ao fim do mês

Estão a ser preparadas duas ações na área da Ação Social: a 3.ª geração dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) (há municípios que já vão na 4.ª geração) e a nova edição do Radar Social que assenta no desenvolvimento de um trabalho de parceria, de cooperação e de referenciação dos problemas de pobreza e exclusão social do concelho.

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de Soure, Mário Jorge Nunes, à margem do evento “Região + Social e + Próxima: Diálogos com e de Futuro”, uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra em parceria com o Município de Soure que decorreu ontem no Auditório Delfim Pinheiro.

A candidatura vai ser entregue até ao final do mês.

“Anteriormente, o CLDS estava alocado à Santa Casa da Misericórdia de Soure, mas agora será inteiramente coordenado pela autarquia”, disse Mário Jorge Nunes. “Eu e os vereadores decidimos que este projeto será desenvolvido pelos poucos técnicos que temos no município e, eventualmente, integrar técnicos de outras áreas. Não iremos contratar ninguém”, disse.

Este é um processo que está a ser conjugado com o assumir de competências para o município na área da Ação Social, Saúde e Educação.

O presidente do município acredita que “o CLDS vai atingir os objetivos”.

