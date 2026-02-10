O Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA) e o Canil Municipal de Oliveira do Hospital atingiram a capacidade máxima de acolhimento e passaram a aceitar apenas animais em risco e sem possibilidade de proteção e cuidados.

Devido à lotação do espaço, “e estando em risco o bem-estar dos animais alojados”, está suspenso o resgate de canídeos e felinos errantes, bem como a aceitação da entrega de animais pelos munícipes, revelou a autarquia.

Numa publicação nas redes sociais, o município informou que “serão apenas aceites animais que estejam em risco e sem a possibilidade de proteção e cuidados por parte de qualquer munícipe”.

“Infelizmente, a taxa de abandono é incomensuravelmente superior à taxa de adoção”, mas, “logo que estejam reunidas as condições, serão retomados os resgates”, acrescentou a Câmara de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra.

Em declarações hoje à agência Lusa, o vereador com o pelouro do Bem-Estar Animal e Serviços Veterinários, Bruno Miranda, adiantou que está prevista para este ano a ampliação do CROA, com a construção de 12 novos espaços.

A empreitada, orçada em cerca de 148 mil euros, e financiada pela autarquia e por uma candidatura ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, vai aumentar a capacidade de acolhimento para mais três dezenas de animais.