diario as beiras
CIM Região de CoimbraOliveira do Hospital

Serviço público de recolha de animais atinge limite em Oliveira do Hospital

10 de fevereiro de 2026 às 13 h10
0 comentário(s)
DR

O Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA) e o Canil Municipal de Oliveira do Hospital atingiram a capacidade máxima de acolhimento e passaram a aceitar apenas animais em risco e sem possibilidade de proteção e cuidados.

Devido à lotação do espaço, “e estando em risco o bem-estar dos animais alojados”, está suspenso o resgate de canídeos e felinos errantes, bem como a aceitação da entrega de animais pelos munícipes, revelou a autarquia.

Numa publicação nas redes sociais, o município informou que “serão apenas aceites animais que estejam em risco e sem a possibilidade de proteção e cuidados por parte de qualquer munícipe”.

“Infelizmente, a taxa de abandono é incomensuravelmente superior à taxa de adoção”, mas, “logo que estejam reunidas as condições, serão retomados os resgates”, acrescentou a Câmara de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra.

Em declarações hoje à agência Lusa, o vereador com o pelouro do Bem-Estar Animal e Serviços Veterinários, Bruno Miranda, adiantou que está prevista para este ano a ampliação do CROA, com a construção de 12 novos espaços.

A empreitada, orçada em cerca de 148 mil euros, e financiada pela autarquia e por uma candidatura ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, vai aumentar a capacidade de acolhimento para mais três dezenas de animais.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de fevereiro

Jorge Conde eleito vice-presidente da CCDRC
10 de fevereiro

Alvaiázere ainda com “muitas centenas” de casas sem luz
10 de fevereiro

Já reabriu ao trânsito ponte de Louredo que liga Penacova a Vila Nova de Poiares
10 de fevereiro

Caudal do Mondego registava mais de 1.700 metros cúbicos por segundo às 14:00

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraPenacovaVila Nova de Poiares
10 de fevereiro às 17h10

Já reabriu ao trânsito ponte de Louredo que liga Penacova a Vila Nova de Poiares

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbra
10 de fevereiro às 16h52

Caudal do Mondego registava mais de 1.700 metros cúbicos por segundo às 14:00

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCondeixa-a-Nova
10 de fevereiro às 16h49

Subida do rio interdita circulação na Praça da República em Condeixa-a-Nova

0 comentário(s)

Oliveira do Hospital

CIM Região de CoimbraOliveira do Hospital
10 de fevereiro às 13h10

Serviço público de recolha de animais atinge limite em Oliveira do Hospital

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraOliveira do Hospital
10 de fevereiro às 11h56

EN230 reaberta em Oliveira do Hospital após derrocada

0 comentário(s)
Oliveira do Hospital
08 de fevereiro às 20h59

Resultado final das Eleições Presidenciais no concelho de Oliveira do Hospital

0 comentário(s)