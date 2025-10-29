diario as beiras
Penela

Semana Gastronómica do Borrego e do Cogumelo começa na sexta-feira em Penela

28 de outubro às 17 h43
0 comentário(s)
DR

A edição deste ano da Semana Gastronómica do Borrego e do Cogumelo de Penela tem início na sexta-feira e decorre até 09 de novembro, com a participação de oito restaurantes daquele concelho do distrito de Coimbra.

Cada estabelecimento irá “destacar o borrego e o cogumelo na sua ementa, ingredientes de grande prestígio na culinária local”, referiu a Câmara de Penela, que organiza a iniciativa com “o principal propósito de promover a restauração local e valorizar a gastronomia regional”.

“Outra finalidade deste evento passa também por proporcionar a residentes e visitantes uma prova da culinária singular da diversidade gastronómica de Penela”.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

28 de outubro

Campanha da PSP “Bullying é Para Fracos” contou com 30.000 participantes
28 de outubro

Semana Gastronómica do Borrego e do Cogumelo começa na sexta-feira em Penela
28 de outubro

Tailândia doa 80 volumes da obra sagrada do budismo à Universidade de Coimbra
28 de outubro

Moção de Mortágua decide candidato à coordenação do BE no domingo em Coimbra

Penela

Penela
28 de outubro às 17h43

Semana Gastronómica do Borrego e do Cogumelo começa na sexta-feira em Penela

0 comentário(s)
PenelaRegião Centro
14 de outubro às 17h50

APIN avança com ação judicial contra a Autoridade Tributária por causa do IVA

0 comentário(s)
2025 autárquicasPenela
12 de outubro às 22h59

Penela: Eduardo Santos reeleito presidente da câmara

0 comentário(s)