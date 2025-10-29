A edição deste ano da Semana Gastronómica do Borrego e do Cogumelo de Penela tem início na sexta-feira e decorre até 09 de novembro, com a participação de oito restaurantes daquele concelho do distrito de Coimbra.

Cada estabelecimento irá “destacar o borrego e o cogumelo na sua ementa, ingredientes de grande prestígio na culinária local”, referiu a Câmara de Penela, que organiza a iniciativa com “o principal propósito de promover a restauração local e valorizar a gastronomia regional”.

“Outra finalidade deste evento passa também por proporcionar a residentes e visitantes uma prova da culinária singular da diversidade gastronómica de Penela”.