O anúncio da realização da Aveiro Region Champions Classic para o dia 8 de fevereiro de 2026, tendo como promotor o coorganizador da Figueira Champions Classic /Casino Figueira, cuja quarta edição está agendada para o dia 14 seguinte, está a gerar desconforto no executivo camarário figueirense, que não foi previamente informado pelo seu parceiro de organização.

“Obviamente, não sou indiferente a esse assunto”, admitiu ontem o presidente da Câmara da Figueira da Foz, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Santana Lopes acrescentou que está a “observar e a recolher mais informação”.

Questionado sobre se até ao momento em que falava a este jornal ainda não estava decidido se ia ou não haver a próxima edição da prova internacional de ciclismo, o autarca não respondeu diretamente à pergunta.

