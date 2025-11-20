diario as beiras
DesportoFigueira da Foz

Santana Lopes está “a analisar” futuro da Figueira Champions

20 de novembro às 10 h25
arquivo/Pedro Agostinho Cruz

O anúncio da realização da Aveiro Region Champions Classic para o dia 8 de fevereiro de 2026, tendo como promotor o coorganizador da Figueira Champions Classic /Casino Figueira, cuja quarta edição está agendada para o dia 14 seguinte, está a gerar desconforto no executivo camarário figueirense, que não foi previamente informado pelo seu parceiro de organização.

“Obviamente, não sou indiferente a esse assunto”, admitiu ontem o presidente da Câmara da Figueira da Foz, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Santana Lopes acrescentou que está a “observar e a recolher mais informação”.

Questionado sobre se até ao momento em que falava a este jornal ainda não estava decidido se ia ou não haver a próxima edição da prova internacional de ciclismo, o autarca não respondeu diretamente à pergunta.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (20/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

