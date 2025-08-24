diario as beiras
Desporto

Sandgames Figueira sagra-se campeão nacional de futebol de praia feminino

24 de agosto às 15 h32
0 comentário(s)
DR

A equipa do Sandgames Figueira sagrou-se, hoje, novo campeão nacional de futebol de praia feminino.

A formação da Figueira da Foz bateu, na final, as tricampeãs nacionais, AD Pastéis da Bola, por 3-1. O encontro foi disputado no Estádio Desportos Praia do Porto.

Para o Sandgames Figueira, os golos foram apontados por Verónica Privitera, Kylma Araújo e Sarina Kat. Já o único tento da formação lisboeta do Pastéis da Bola foi da autoria de Carolina Piriquito.

Desta forma, o Sandgames Figueira sucede na conquista do título nacional, ao Pastéis da Boladepois de a equipa lisboeta ter conquistado as três últimas edições.

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de agosto

Académica perde pela margem mínima com o Mafra na Liga 3
24 de agosto

Sandgames Figueira sagra-se campeão nacional de futebol de praia feminino
24 de agosto

Ensino Superior: Universidades esperam que candidatos à 2.ª fase seja mais elevado
24 de agosto

Ensino Superior: Mais de 43 mil alunos colocados e a maioria ficou onde queria

Desporto

Desporto
24 de agosto às 20h09

Académica perde pela margem mínima com o Mafra na Liga 3

0 comentário(s)
Desporto
24 de agosto às 15h32

Sandgames Figueira sagra-se campeão nacional de futebol de praia feminino

0 comentário(s)
Desporto
24 de agosto às 13h25

Canoagem/Mundiais: João Ribeiro e Messias Baptista vice-campeões em K2 500m

0 comentário(s)