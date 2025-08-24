Sandgames Figueira sagra-se campeão nacional de futebol de praia feminino

A equipa do Sandgames Figueira sagrou-se, hoje, novo campeão nacional de futebol de praia feminino.

A formação da Figueira da Foz bateu, na final, as tricampeãs nacionais, AD Pastéis da Bola, por 3-1. O encontro foi disputado no Estádio Desportos Praia do Porto.

Para o Sandgames Figueira, os golos foram apontados por Verónica Privitera, Kylma Araújo e Sarina Kat. Já o único tento da formação lisboeta do Pastéis da Bola foi da autoria de Carolina Piriquito.

Desta forma, o Sandgames Figueira sucede na conquista do título nacional, ao Pastéis da Boladepois de a equipa lisboeta ter conquistado as três últimas edições.