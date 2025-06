Rui Ventura: “Precisamos de oferecer propostas que valorizem aquilo que nos torna únicos”

Expectativas para esta 11.ª edição do Fórum Vê Portugal?

As expectativas para esta 11.ª edição são muito elevadas, não apenas pelo histórico de sucesso do Fórum Vê Portugal, que se assumiu como um evento obrigatório ao longo de dez anos, mas também porque este ano conseguimos dar-lhe uma dimensão ainda mais ambiciosa, com a participação nos painéis das várias regiões de turismo. O Vê Portugal é hoje o maior espaço nacional de reflexão sobre turismo interno, um ponto de encontro entre decisores políticos, empresários, académicos e agentes locais, que durante três dias partilham experiências, debatem desafios e propõem as soluções que consideram ser mais adequadas para o setor.

Queremos que o fórum não seja apenas um exercício académico ou uma série de debates, mas que daqui saiam ideias concretas, alinhamentos estratégicos e compromissos claros para os próximos anos. Sabemos que o turismo interno é crucial para o futuro do setor em Portugal, pelo que esperamos que o Fórum Vê Portugal ajude a transformar as boas intenções em planos de ação sólidos, alinhados com as necessidades do país, dos territórios e das comunidades.

O que levou à escolha do tema deste ano?

O tema “O Turismo Interno na Estratégia Turismo 2035” foi escolhido porque estamos num momento estratégico para o setor. A nova Estratégia Turismo 2035, que substituirá a ET2027, vai orientar as políticas públicas e os investimentos para a próxima década. Com o tema deste fórum, pretendemos assegurar que o turismo interno tem uma palavra fundamental a dizer neste processo, que estará representado ao mais alto nível das decisões e, acima de tudo, que será valorizado no plano estratégico do país.

Com o Vê Portugal vamos refletir sobre o papel do turismo interno e mostrar que este é um instrumento de desenvolvimento sustentável, de coesão territorial e de geração de valor económico e social para o país.

O que destacaria nesta edição?

Há vários aspetos a destacar nesta edição, mas começaria pela forte componente colaborativa. Pela primeira vez, o Fórum Vê Portugal conta com a colaboração ativa de todas as Entidades Regionais de Turismo – Centro de Portugal, Porto e Norte, Região de Lisboa, Alentejo e Ribatejo e Algarve –, o que lhe confere uma representatividade inédita e permite construir uma visão integrada e plural sobre os desafios e oportunidades do setor. Este alinhamento entre regiões é essencial para que possamos desenhar estratégias mais eficazes, que respeitem as especificidades de cada território, mas que estejam também articuladas com os objetivos nacionais.

Destaco ainda a qualidade e atualidade dos temas em debate, que vão desde o enoturismo e turismo de natureza à internacionalização. E sublinharia também o carácter pragmático do evento: queremos que ele sirva não apenas para diagnosticar problemas, mas para apontar caminhos e gerar compromissos concretos. O turismo é uma indústria viva, em constante transformação, e é importante que estes momentos de encontro sirvam como catalisadores de ação, e não apenas como fóruns de reflexão.

