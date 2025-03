Rui Ventura eleito novo presidente da Turismo Centro de Portugal

Rui Ventura é o novo presidente da Comissão Executiva da Entidade Regional da Turismo Centro de Portugal, para um mandato que termina em 2028. O presidente da Câmara de Pinhel venceu as eleições frente a Walter Chicharro, deputado e ex-autarca da Nazaré.

Rui Ventura sucede, desta forma, a Raul Almeida, falecido em dezembro do ano passado, na liderança da Turismo Centro de Portugal.

O ato eleitoral realizou-se numa mesa de voto colocada no Auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, em Coimbra. Votaram 149 associados, que representam 93,7% dos 159 elementos do colégio eleitoral.

Rui Ventura, até agora Presidente da Câmara Municipal de Pinhel, obteve 86 votos (57,72%) e Walter Chicharro, deputado na Assembleia da República e anterior Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, obteve 60 votos (40,27%). Registaram-se também 3 votos brancos.

Recorde-se que este ato eleitoral teve como único propósito eleger o presidente da Comissão Executiva da Turismo Centro de Portugal, lugar que se encontrava vago desde dezembro de 2024, pelo falecimento de Raul Almeida. Os restantes órgãos sociais da TCP, eleitos em julho de 2023, mantêm-se inalterados.

A tomada de posse dos órgãos sociais terá lugar às 11h30 horas de dia 15 de abril, em Coimbra.