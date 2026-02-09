diario as beiras
CoimbraMontemor-o-Velho

Retomada a ligação ferroviária Formoselha–Coimbra

09 de fevereiro de 2026 às 10 h01
0 comentário(s)
DR

A ligação ferroviária entre Formoselha/Santo Varão, no concelho de Montemor-o-Velho, e Coimbra-B foi hoje retomada, assegurando a mobilidade da população da margem esquerda do Rio Mondego até Coimbra, informou a Câmara Municipal de Montemor-o-Velho.

Foram asseguradas as ligações Formoselha – Coimbra-B: às 06:30 e 07:30, estando ainda previstas às 17:30 e 18:30.

De Coimbra-B para Formoselha, o comboio circulou às 06:12 e às 07:01, estando ainda previsto às 17:08 e às 18:07.

Os comboios realizam paragens intermédias, nomeadamente em Pereira, Ameal, Vila Pouca do Campo, Taveiro, Casais, Espadaneira e Bencanta.

De acordo com a autarquia de Montemor-o-Velho, esta reposição resulta da intervenção do presidente da Câmara Municipal, José Veríssimo, junto da Infraestruturas de Portugal (IP) e da Comboios de Portugal (CP).

“Teve o objetivo de assegurar uma alternativa de mobilidade ferroviária essencial para a população da margem esquerda do Mondego, que enfrenta fortes constrangimentos à circulação rodoviária decorrentes da subida das águas no Vale do Mondego”, justificou.

O Município de Montemor-o-Velho realçou ainda o empenho da IP e da CP em atender ao pedido de encontrar e implementar soluções que minimizem os constrangimentos sentidos pela população e que contribuem para a reposição progressiva da normalidade.

A Linha do Norte encontra-se encerrada junto à estação ferroviária de Alfarelos e a Linha do Oeste e o Ramal de Alfarelos, por onde circulam habitualmente os comboios suburbanos entre Coimbra e a Figueira da Foz, estão interrompidos na sequência de várias ocorrências provocadas pelo mau tempo.

Esta situação agravou significativamente a mobilidade no território, num período em que também se verificam cortes e condicionamentos relevantes na rede viária.

“A reposição desta ligação ferroviária é essencial para assegurar a mobilidade da população da margem esquerda do Mondego até Coimbra, garantindo o acesso ao trabalho, aos serviços de saúde e a outros serviços essenciais”, evidenciou.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de fevereiro

Exportações aumentaram 0,5% e importações 3,9% em 2025
09 de fevereiro

Distritos afetados pela depressão Kristin com 165 crimes contra o património, menos que em 2025
09 de fevereiro

Figueira da Foz promove reuniões pelas freguesias para divulgar medidas de apoio
09 de fevereiro

Cortejo de Carnaval de Penela cancelado

Coimbra

Coimbra
09 de fevereiro às 12h30

Coimbra revê PDM para enfrentar crise da habitação

0 comentário(s)
CoimbraRegião Centro
09 de fevereiro às 10h20

Dois mil clientes do distrito de Coimbra sem energia pelas 08H00

0 comentário(s)
Coimbra
09 de fevereiro às 10h18

Escola Secundária Quinta das Flores foi assaltada

0 comentário(s)

Montemor-o-Velho

Montemor-o-Velho
09 de fevereiro às 12h03

Veja como estão as cheias em Montemor-o-Velho (com vídeo)

0 comentário(s)
CoimbraMontemor-o-Velho
09 de fevereiro às 10h01

Retomada a ligação ferroviária Formoselha–Coimbra

0 comentário(s)
Montemor-o-Velho
09 de fevereiro às 09h23

Montemor-o-Velho: José Veríssimo acusa APA de não deixar funcionar bombagem

0 comentário(s)