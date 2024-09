Residência de estudantes em Oliveira do Hospital pronta no ano letivo 2025/26

A residência de estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Coimbra, que irá nascer no centro de Oliveira do Hospital, deverá estar pronta no ano letivo 2025/26, disponibilizando 98 camas, revelou hoje a instituição.

“Hoje é seguramente um dia importante para o Politécnico de Coimbra, um dia importante para Oliveira do Hospital, porque estamos a entregar, a adjudicar, a chave do edifício à empresa que o vai reconstruir. Vão aqui nascer 98 camas para os estudantes do Politécnico de Coimbra, neste caso concretamente para os estudantes da Escola de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital”, destacou o presidente do Politécnico de Coimbra, Jorge Conde.

Durante a cerimónia de assinatura do auto de consignação da futura residência de estudantes, o presidente desta instituição de ensino superior contou que era um desejo antigo criar oferta de alojamento estudantil na cidade de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra.

“Temos tido alguma dificuldade em fixar mais alunos do que os que temos fixado, apesar de a escola ter tido, nos últimos anos, um crescimento exponencial. Acreditamos que esse crescimento pode ser maior com esta oferta de alojamento, pois vamos seguramente melhorar a capacidade de atrair estudantes”, alegou.

A nova residência de estudantes irá nascer em pleno centro da cidade de Oliveira do Hospital, onde funcionou o antigo Hotel São Paulo.

“Podíamos fazer a residência num qualquer terreno de raiz, provavelmente até com menor investimento, mas a recuperação de um edifício que marca a cidade nas últimas décadas é para nós também importante, porque é uma forma de mostrarmos que o Politécnico está não só com a cidade hoje, mas está com a história da cidade e com o futuro da cidade”, justificou.

O investimento ronda os 4,5 milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e com uma participação de 600 mil euros da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.

As obras arrancam na próxima semana, estimando-se que estejam concluídas “no arranque do próximo ano letivo”.

A recuperação deste edifício irá ocorrer bem próximo daquelas que serão as futuras instalações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, a menos de 200 metros, que serão construídas no atual edifício da escola do primeiro ciclo de Oliveira do Hospital.

À margem da cerimónia, o presidente do Politécnico de Coimbra esclareceu que a futura escola está planeada para ser executada em duas fases.

“Numa primeira fase, a Câmara Municipal fez um destaque de metade do espaço para o entregar ao Politécnico e para que o Politécnico o pudesse candidatar a um concurso que está neste momento a decorrer na CCDR [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional] do Centro”, indicou.

Segundo Jorge Conde, foi feita uma candidatura no valor de 2,5 milhões de euros, no entanto, estima-se que as obras custem cerca de 3,5 milhões de euros.

“Até iniciarmos a obra e até a concluirmos, temos de perceber de onde é que virá esse milhão a mais. Haverá uma segunda fase, que ainda não sabemos como é que a vamos fazer, no espaço que está temporariamente a ser ocupado pelo Centro de Saúde, mas que mas deverá estar desocupado dentro de um ano”, explicou.

A segunda fase da obra “rondará mais ou menos o mesmo valor da primeira fase”, estimando-se que tenha um valor total de 6,5 milhões de euros.

Na cerimónia de assinatura do auto de consignação da futura residência de estudantes marcou presença o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, que considerou que o dia de hoje é importante para o seu concelho e para o ensino da região.

“Este é um projeto ambicioso, importante para a cidade, mas para a região. Qualifica a cidade, o concelho e a região”, concluiu.