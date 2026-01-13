diario as beiras
Nacional

Rendas das casas subiram 5,3% em 2025

13 de janeiro de 2026 às 12 h51
0 comentário(s)
DR
As rendas das casas por metro quadrado aumentaram 4,9% em dezembro de 2025 face ao mesmo mês de 2024 e registaram uma variação média anual de 5,3% no conjunto do ano passado, divulgou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), “a variação homóloga das rendas de habitação por metro quadrado foi 4,9% em dezembro de 2025 (5,0% no mês anterior)”, sendo que “todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação”, com a Madeira a registar o maior aumento, de 6,9%.

Em termos mensais, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado registou uma variação de 0,2%, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais à do mês anterior.

As regiões com a variação mensal positiva mais elevada foram Lisboa, Península de Setúbal, Açores e Madeira (0,3%), não tendo havido qualquer região com variação negativa do respetivo valor médio das rendas de habitação.

Já no conjunto do ano 2025, a variação média anual do valor das rendas de habitação por metro quadrado de área útil fixou-se em 5,3% (7,0% em 2024).

A região com a variação média mais elevada foi a Madeira (7,3%), tendo todas as restantes regiões apresentado variações positivas.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de janeiro

Conselho de administração da ULS de Coimbra realizou hoje primeira reunião de transição
13 de janeiro

Taxa de inflação baixa para 2,3% em 2025
13 de janeiro

Rendas das casas subiram 5,3% em 2025
13 de janeiro

André Pestana afirma em Coimbra que como PR não vai tolerar injustiças na educação

Nacional

Nacional
13 de janeiro às 12h54

Taxa de inflação baixa para 2,3% em 2025

0 comentário(s)
Nacional
13 de janeiro às 12h51

Rendas das casas subiram 5,3% em 2025

0 comentário(s)
CoimbraNacional
13 de janeiro às 12h44

André Pestana afirma em Coimbra que como PR não vai tolerar injustiças na educação

0 comentário(s)