Região Metropolitana de Coimbra em projeto para promover a saúde local com drones

06 de fevereiro de 2026 às 19 h05
A Região Metropolitana de Coimbra (RMCoimbra) integra um projeto europeu para utilização de drones para promover a saúde, a equidade territorial e o bem-estar das populações, financiado por fundos comunitários com cerca de cinco milhões de euros.

O projeto visa “garantir que, numa situação de emergência, um cidadão numa zona rural isolada possa ter acesso a medicamentos ou bens de saúde com a mesma rapidez que alguém num grande centro urbano”, afirmou a presidente da RMCoimbra, Helena Teodósio.

Num comunicado enviado hoje à agência Lusa, aquela entidade sublinha que viu aprovada uma candidatura europeia, “garantindo financiamento total para transformar a mobilidade aérea inovadora numa realidade quotidiana” na Região Metropolitana de Coimbra.

Agência Lusa

