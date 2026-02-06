A Região Metropolitana de Coimbra (RMCoimbra) integra um projeto europeu para utilização de drones para promover a saúde, a equidade territorial e o bem-estar das populações, financiado por fundos comunitários com cerca de cinco milhões de euros.

O projeto visa “garantir que, numa situação de emergência, um cidadão numa zona rural isolada possa ter acesso a medicamentos ou bens de saúde com a mesma rapidez que alguém num grande centro urbano”, afirmou a presidente da RMCoimbra, Helena Teodósio.

Num comunicado enviado hoje à agência Lusa, aquela entidade sublinha que viu aprovada uma candidatura europeia, “garantindo financiamento total para transformar a mobilidade aérea inovadora numa realidade quotidiana” na Região Metropolitana de Coimbra.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (07/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS