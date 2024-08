Região de Coimbra lança guia que convida a explorar tesouros naturais com água

Praias costeiras e de interior, áreas balneares e piscinas descobertas da Região de Coimbra figuram num guia lançado hoje, que convida à descoberta de “107 joias da natureza” deste território, revelou hoje o presidente da Comunidade Intermunicipal.

“Com este guia pretendemos promover um melhor conhecimento do nosso território, das nossas joias da natureza, sobretudo alinhadas com a tendência que privilegia o turismo sustentável e de natureza: um turismo que preserva e respeita o ambiente”, destacou Emílio Torrão.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra referiu que o guia convida a explorar 107 “tesouros naturais” deste território, ao longo de uma centena de páginas.

“São 70 praias e áreas balneares fluviais e costeiras e 37 piscinas descobertas”, concretizou.

Dessas, há 31 praias “acessíveis para todos”, 28 praias galardoadas com Bandeira Azul e 25 praias que, pela qualidade da água, foram distinguidas Qualidade de Ouro.

Em seu entender, este guia é mais uma peça do puzzle de divulgação do território, que se vem juntar a outros que já tinham sido concebidos, nomeadamente o Guia Região de Coimbra Grátis e as propostas apresentadas nos “9 Roteiros de 3 Dias” que a CIM Região de Coimbra elaborou.

“Se até aqui o destino de verão mais natural eram as praias do litoral, hoje promovemos as praias naturais do nosso interior”, frisou.

O Guia Praias e Áreas Balneares da Região de Coimbra é uma iniciativa integrada na candidatura Promoção Integrada de Produtos Turísticos, financiada pelo Centro2030, Portugal 2030 e União Europeia.

Nele podem encontrar-se informações detalhadas sobre cada praia e área balnear, incluindo a sua localização, condições de acesso, bem como serviços disponíveis, principalmente restaurantes, bares e vigilância.

O Guia, disponível nos 19 concelhos que integram a CIM, bem como no seu sítio de internet, disponibiliza também dicas de segurança, para que todos possam desfrutar destes locais em segurança, respeitando o ambiente e as regras de utilização.

Sugestões de visitas ao património cultural e histórico figuram também no guia que pretende impulsionar “mais estadias na região”.

Integram a CIM Região de Coimbra os municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Mortágua, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares.