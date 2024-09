Região de Coimbra coordena projeto internacional de turismo de cerca de 2 ME

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra anunciou hoje que vai coordenar um projeto internacional de turismo, cofinanciado pela União Europeia, que tem cerca de dois milhões de euros (ME) para melhorar instrumentos de política de turismo.

Numa nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa, a CIM da Região de Coimbra indicou que é o parceiro líder do projeto europeu Tourism4SDG e que recebe na quarta-feira a reunião de arranque, no Student Hub da Universidade de Coimbra.

O Tourism4SDG é um projeto europeu, cofinanciado pela União Europeia no âmbito do programa Interreg Europe, que tem cerca de dois milhões de euros “para melhorar os instrumentos de política de turismo, no sentido de alcançar eficazmente o turismo sustentável”, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

“Embora o turismo tenha o potencial de estimular o crescimento económico, também produz 08% das emissões mundiais de gases com efeito de estufa e exerce uma enorme pressão sobre as infraestruturas e os recursos regionais”.

Segundo a nota da Região de Coimbra, os atuais instrumentos da política de turismo centram-se na inclusão e na sustentabilidade, mas muitas vezes não estão totalmente alinhados com os ODS.

“Além disso, o impacto das iniciativas de turismo sustentável na sustentabilidade não está a ser medido, o que suscita a questão: ‘Até que ponto o turismo está, de facto, a tornar-se mais sustentável?’”.

Para responder a esta questão, o Tourism4SDG reforçará a capacidade dos parceiros para medir a sustentabilidade do turismo, através da integração de metodologias de monitorização, ferramentas e indicadores específicos.

“Ao longo de um processo de aprendizagem colaborativa de quatro anos, o projeto assegurará que os instrumentos políticos contribuem efetivamente para o turismo sustentável, fornecendo dados e conhecimentos necessários para orientar decisões estratégicas e promover resultados de sustentabilidade bem-sucedidos”.

Para além da CIM Região de Coimbra, são ainda parceiros do Tourism4SDG a Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero em Espanha, a Lubelskie Voivodeship na Polónia, o Município de Nyíregyháza na Hungria, Visit Zuid-Limburg nos Países Baixos, a Communauté d’Agglomération de LaRochelle em França, o Ministério da Economia da República da Letónia, a Tartu County Tourism Foundation na Estónia, o Conselho Regional de Durres na Albânia e o Município de Sokobanja na Sérvia.

O Tourism4SDG teve início em abril de 2024 e decorrerá até junho de 2028, estando prevista para a manhã de quarta-feira, pelas 10:00, uma sessão de esclarecimento sobre este projeto europeu no Student Hub da Universidade de Coimbra, em Coimbra.