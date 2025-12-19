diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Região de Coimbra aprova orçamento superior a 33 ME para o período 2026-2030

19 de dezembro de 2025 às 18 h38
0 comentário(s)
DR

A Assembleia Intermunicipal da Região de Coimbra aprovou, hoje, por unanimidade, o orçamento e o Plano de Atividades para 2026-2030 no montante superior a 33 milhões de euros (ME), que reforça a aposta na mobilidade e nos transportes.

O documento, com uma dotação de 33,7 ME, consolida “projetos estruturantes como o SIT [Sistema Intermunicipal de Transportes] Metropolitano e o SIT Flexi”, anunciou esta tarde a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra.

Em comunicado enviado à agência Lusa, aquela entidade salientou que o plano abrange áreas transversais aos 19 municípios — da proteção civil à transformação digital e turismo — com o foco na execução dos projetos financiados e do ITI (Investimento Territorial Integrado) no quadro do Portugal 2030.

Autoria de:

Agência Lusa

