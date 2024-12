Região de Coimbra aprova orçamento de cerca de 22 milhões de euros para 2025

O orçamento da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra para 2025 aproxima-se dos 22 milhões de euros, mais três milhões de euros do que em 2024, apostando na competitividade, desenvolvimento e sustentabilidade, revelou hoje esta entidade intermunicipal.

As grandes opções do plano bem como o orçamento para 2025 da CIM Região de Coimbra foram aprovados por unanimidade, em assembleia intermunicipal, que decorreu ao final da tarde de terça-feira.

“Os investimentos previstos neste documento trarão benefícios concretos para a população, como a criação de empregos, assim como para a melhoria da qualidade de vida na Região”, sublinhou o presidente da CIM Região de Coimbra.

De acordo com Emílio Torrão, a aprovação do orçamento é um passo fundamental para impulsionar o desenvolvimento da Região de Coimbra.

“Com este orçamento, a CIM Região de Coimbra demonstra o seu compromisso em construir um futuro mais próspero e sustentável para todo o Território”, evidenciou.

O documento aprovado, que prevê um investimento de 21,9 milhões de euros, aposta em cinco eixos estratégicos, entre os quais a afirmação de uma identidade regional e o reforço da competitividade num território inclusivo e sustentável.

Aposta ainda na promoção turística e cultural do território, captação e apoio ao investimento, descentralização e delegação de competências e administração geral.

Com este orçamento, a CIM Região de Coimbra pretende “consolidar a sua posição como promotora do desenvolvimento regional, através da articulação de políticas municipais e regionais e da criação de parcerias com outros agentes de desenvolvimento”.

Entre as opções aprovadas destacam-se a captação e apoio ao investimento, com a Região de Coimbra a continuar a apostar em programas de apoio às empresas e na promoção da inovação, com o objetivo de fortalecer a competitividade da região.

Será ainda dada continuidade à promoção do turismo, com “a consolidação e desenvolvimento de produtos turísticos integrados, assim como à cultura”.

No que toca as acessibilidades, prevê investimentos em infraestruturas rodoviárias e nos transportes, “com o objetivo de melhorar a mobilidade de forma sustentável”.

A CIM Região de Coimbra reforçará ainda a sua aposta em projetos de sustentabilidade energética, assim como nas florestas, recursos naturais e Proteção Civil.

Integram a CIM Região de Coimbra, os concelhos de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares, do distrito de Coimbra, Mealhada (Aveiro) e Mortágua (Viseu).