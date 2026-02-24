diario as beiras
Região de Coimbra apresenta-se na BTL como território ávido para receber turistas

23 de fevereiro de 2026 às 20 h18
A Região Metropolitana (RM) de Coimbra vai apresentar-se na Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL) como “um território ávido” para acolher turistas e vai proporcionar aos visitantes, pela primeira vez, um espaço destinado ao enoturismo.

“São imensas as referências que a região de Coimbra tem no mercado externo, que nós pretendemos catalisar, mas acima de tudo também afirmar e dizer aos mercados externos que Portugal tem aqui um conjunto de territórios ávidos para os receber”, disse hoje o secretário executivo da RM Coimbra.

Segundo Jorge Brito, o território está “infraestruturado, capacitado e preparado” para os turistas, havendo ainda o objetivo de demonstrar que “Portugal é muito mais do que os destinos clássicos”, como Lisboa, Porto, Madeira e Algarve.

