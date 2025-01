Reabilitação da Bernardino Machado vai avançar

A adjudicação da empreitada da reabilitação da Escola Secundária Bernardino Machado já foi publicada no portal Base, plataforma on-line de publicação de contratos públicos. A obra, no valor de 9.2 milhões de euros, tem como entidade adjudicante o Município da Figueira da Foz e como adjudicatária a construtora Veiga Lopes. A empreitada, cujo contrato foi assinado a 26 de dezembro de 2024, tem um prazo de execução de 546 dias.

Além daquela empresa, concorreram ainda ao concurso público internacional as construtoras Joaquim Fernandes Marques & Filhos e a Construtora San José.

Esta empreitada realiza-se ao abrigo de uma candidatura apresentada pelo Município da Figueira da Foz aos fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), sendo financiada na totalidade.

