Montemor-o-VelhoRegião Metropolitana de Coimbra
Raspadinha de 100 mil euros sai em café de Tentúgal
Espaço volta a dar grande quantia depois de em setembro passado ter saído um número vencedor na Lotaria Clássica | Fotografia: Café Progresso
Saiu ontem, no Café Progresso, na localidade de Tentúgal, no concelho de Montemor-o-Velho, uma raspadinha com um prémio de cem mil euros.
Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Miguel Valente, proprietário do espaço, explicou que o grande prémio saiu a um cliente habitual, residente perto da localidade.
“Aconteceu a meio da manhã, quando estava a abrir um novo volume destas raspadinhas”, começa por contar.
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