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Raspadinha de 100 mil euros sai em café de Tentúgal

13 de abril de 2026 às 11 h45
Espaço volta a dar grande quantia depois de em setembro passado ter saído um número vencedor na Lotaria Clássica | Fotografia: Café Progresso
Igor Moita
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Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Saiu ontem, no Café Progresso, na localidade de Tentúgal, no concelho de Montemor-o-Velho, uma raspadinha com um prémio de cem mil euros.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Miguel Valente, proprietário do espaço, explicou que o grande prémio saiu a um cliente habitual, residente perto da localidade.

“Aconteceu a meio da manhã, quando estava a abrir um novo volume destas raspadinhas”, começa por contar.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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