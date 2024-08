Rapariga de 17 anos ferida com gravidade após colisão na A1

Uma jovem de 17 anos sofreu ontem ferimentos considerados graves, na sequência de uma colisão, que envolveu dois veículos de passageiros – um ligeiro e um pesado –, ocorrida na Autoestrada 1 (A1), na zona de Soure.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, João Paulo Contente explicou que se tratou de “uma colisão rodoviária”. “O veículo ligeiro de passageiros bateu na traseira do pesado e despistou-se”, esclareceu o comandante dos Bombeiros Voluntários de Soure (BVS).

A vítima era um dos ocupantes do carro e aparentava ter sofrido um “traumatismo craniano”, sendo encaminhada para o Hospital Pediátrico de Coimbra, revelou ainda o responsável.

Segundo João Paulo Contente, durante as operações de socorro e estabilização da jovem, a circulação na via esteve totalmente interrompida, passado depois a fazer-se de forma condicionada, enquanto decorreram os trabalhos de limpeza da via.

O acidente aconteceu ao quilómetro 174 da A1, no sentido sul/norte, na zona entre Soure e Condeixa.

