Radar Social e CLDS 5G Lousã+Social querem mitigar desigualdades sociais

Identificar e sinalizar situações de vulnerabilidade social, promovendo uma intervenção mais próxima junto dos grupos sociais ou pessoas são duas das premissas de dois projetos que se complementam: o Radar Social e o CLDS -Contrato Local de Desenvolvimento Social- 5G Lousã+ Social.

Os dois foram ontem apresentados no Teatro Municipal da Lousã e têm, na sua base, a promoção da inclusão social no concelho, contrariando situações de risco de pobreza, exclusão social ou discriminação.

O Radar Social, implementado no âmbito do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), é desenvolvido pela “primeira vez na Lousã”, revelou a vice-presidente da Câmara da Lousã, Henriqueta Oliveira. O projeto, clarificou, vai “trabalhar com a rede social” com o intuito de criar “um sistema de alerta precoce de situações de vulnerabilidade”.

Se o Radar Social é “um projeto piloto”, recordou, o CLDS 5G Lousã+ Social dá continuidade, até 2029, a um programa que já funcionou na Lousã em edições anteriores. Os dois são, assumiu o edil da Lousã, Luís Antunes, “ferramentas de intervenção na comunidade” e representam “o investimento nas pessoas”, sublinhou, por parte da autarquia.

