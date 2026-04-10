Quarteto do AcroVigor na Taça do Mundo de ginástica acrobática

Um quarteto de atletas seniores do AcroVigor inicia hoje, na cidade belga de Puurs, a participação na segunda etapa da Taça do Mundo de Ginástica Acrobática 2026, em representação da seleção nacional de Portugal.

Na competição, que se prolonga até domingo, a presença do clube de Fala (Coimbra) na seleção de Portugal reparte-se por um par feminino – Joana Silva e Sofia Ferreira – e um par misto – João Carreira e Inês Nossa.

A acompanhar os atletas, a delegação lusa conta com a presença de cinco treinadores, incluindo João Coimbra Martins do AcroVigor, que é acompanhado por Ana Catarina Cardoso, Cátia Messias, Mariana Vieira e Lourenço França.

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