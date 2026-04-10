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Quarteto do AcroVigor na Taça do Mundo de ginástica acrobática

10 de abril de 2026 às 09 h15
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João Carreira, Sofia Ferreira, Joana Silva e Inês Nossa | Fotografia: DR

Um quarteto de atletas seniores do AcroVigor inicia hoje, na cidade belga de Puurs, a participação na segunda etapa da Taça do Mundo de Ginástica Acrobática 2026, em representação da seleção nacional de Portugal.

Na competição, que se prolonga até domingo, a presença do clube de Fala (Coimbra) na seleção de Portugal reparte-se por um par feminino – Joana Silva e Sofia Ferreira – e um par misto – João Carreira e Inês Nossa.

A acompanhar os atletas, a delegação lusa conta com a presença de cinco treinadores, incluindo João Coimbra Martins do AcroVigor, que é acompanhado por Ana Catarina Cardoso, Cátia Messias, Mariana Vieira e Lourenço França.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:paulo marques

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