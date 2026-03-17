Um homem de 56 anos foi identificado pela PSP na Nazaré, no distrito de Leiria, por ter avançado com o carro pelo meio de peregrinos que participavam numa procissão, causando o risco de um atropelamento coletivo, informou hoje a PSP.

O homem tentou “atravessar com a sua viatura o percurso onde se encontravam centenas de peregrinos” que, no domingo, participavam na Procissão do Nosso Senhor dos Passos, ligando a Igreja da Misericórdia, na zona da Pederneira, ao Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, no Sítio da Nazaré.

Segundo a PSP, o percurso estava “devidamente sinalizado e com trânsito condicionado para garantir a segurança dos participantes”.

Apesar das indicações existentes e dos avisos de populares e responsáveis da organização, o homem “demonstrou impaciência perante a interrupção da circulação automóvel e iniciou a marcha pela via ocupada pelos peregrinos, colocando em risco a integridade física das pessoas que participavam na procissão”, as quais “tiveram de se afastar rapidamente”.

Após ter evitado “a ocorrência de um potencial atropelamento coletivo”, a PSP teve de intervir quando “vários peregrinos rodearam o automóvel exigindo explicações ao condutor”, que, como medida de segurança, “foi retirado da viatura e afastado do aglomerado de pessoas”.