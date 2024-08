PSP com megaoperação de prevenção criminal na Baixa de Coimbra

A PSP de Coimbra realizou, durante a tarde de ontem, uma megaoperação especial de prevenção criminal, na Baixa da cidade. As detenções e as apreensões foram o espelho desta ação que surpreendeu as pessoas que por ali passavam.

15H30. Dezenas de polícias desta força de segurança “invadiam” as diversas zonas da Baixa de Coimbra, com destaque para a Praça do Comércio, Estação de Coimbra A, Largo do Romal, rua das Azeiteiras, Terreiro da Erva e rua Ferreira Borges.

Divididos em equipas, os operacionais investiam de surpresa em vários locais ao mesmo tempo. Comerciantes e turistas que por ali estavam, paravam para assistir ao trabalho dos polícias, que iam realizando detenções e apreensões.

