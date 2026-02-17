O PS questionou a ministra do Ambiente e Energia sobre qual a parte dos 35 milhões de euros de investimentos previstos no Plano de Ação Mondego Mais Seguro que foi executada desde 2024, até hoje, pelos executivos PSD/CDS.

De acordo com estimativas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS, quando foi empossado o anterior executivo PSD/CDS, também liderado por Luís Montenegro, estavam por executar 23 dos cerca de 35 milhões de euros desse projeto. E o atual Governo pretende executar apenas 6,7 milhões de euros.

“Quais foram os investimentos que se decidiu suprimir e porquê?”, questiona-se no documento do PS, que tem como primeiro subscritor o deputado Pedro Vaz.

O documento com o conjunto de questões do PS é também assinado pelos deputados do PS Luís Graça, Hernâni Loureiro, Hugo Costa, Sofia Andrade, André Pinotes Batista, Eva Cruzeiro, Luís Moreira Testa, José Carlos Barbosa, Miguel Matos, Rosa Isabel Cruz, Elza Pais, Pedro Coimbra e por Pedro Delgado Alves, que encabeçou a lista socialista no círculo de Coimbra nas últimas legislativas.

