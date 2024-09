PS aprova habitação na Casa da Praça, FAP recorre ao Ministério Público

O PS, em maioria na Assembleia de Freguesia de Maiorca (AFM), viabilizou a construção de habitação a custos controlados para arrendamento acessível na Casa da Praça e seu logradouro, votando a favor dos quatro pontos da ordem de trabalhos.

O PSD, com apenas um eleito, absteve-se em três dos quatro pontos e votou contra a construção de habitação no logradouro da Casa da Praça.

O movimento independente Figueira A Primeira (FAP), com dois dos seus três elementos na sessão, por seu lado, abandonou a sala, antes da votação. Já lá vamos.

Assim, a pastelaria da Casa da Praça será destacada do resto do imóvel, permitindo a construção de cinco apartamentos no edifício, a venda desta parte do imóvel e o logradouro, pela Junta de Maiorca ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), e a construção, por este, de outros 11 fogos nos terrenos.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS