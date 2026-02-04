diario as beiras
Proteção Civil regional funcionou, mas Proteção Civil nacional devia ter atuado mais cedo

04 de fevereiro de 2026 às 16 h01
A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) considerou hoje que a Proteção Civil regional funcionou, no entanto, pretendia que a Proteção Civil nacional tivesse atuado mais cedo, tanto de forma preventiva, como na presença no terreno.

“O nosso sentimento é que a Proteção Civil regional funcionou, no entanto, gostaríamos que a Proteção Civil nacional tivesse atuado mais cedo de forma preventiva e tivesse também atuado mais cedo com a sua presença no terreno, com meios, depois da ocorrência”, destacou a vice-presidente da ANMP, Ana Abrunhosa.

À saída de uma reunião do conselho diretivo da ANMP, hoje, em Coimbra, a também presidente da Câmara desta cidade defendeu que houve tempo para se ser mais preventivo, colocando meios de prevenção.

