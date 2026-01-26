diario as beiras
CIM Região de CoimbraCoimbra

Proteção Civil da Região de Coimbra alerta para risco de cheias

26 de janeiro de 2026 às 17 h43
0 comentário(s)
Arquivo

A precipitação que se tem verificado na bacia hidrográfica do Rio Mondego, bem como nas sub-bacias dos seus principais afluentes, nomeadamente os rios Ceira, Alva e Arunca, originou um aumento significativo dos níveis hidrométricos e dos caudais destes cursos de água, alertou hoje a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra em comunicado.

Mantendo-se a situação atual, e de acordo com a previsão meteorológica para a Bacia do Mondego, e afluentes Ceira, Alva e Arunca, prevê-se que os caudais lançados mantenham elevados nas próximas horas/dias, podendo afetar zonas historicamente vulneráveis dos concelhos de Coimbra, Soure e Montemor-o-Velho.

Efeitos observados

Não se registam, até ao momento, ocorrências relevantes, mantendo-se, contudo, uma situação de vigilância reforçada, em particular nos Rios Mondego, Ceira e do Arunca.

Efeitos expectáveis

A situação meteorológica atual, baseada nas previsões disponíveis, pode originar:

  • A ocorrência de inundações em zonas urbanas e ribeirinhas, sobretudo em áreas historicamente vulneráveis ao longo do Rio Mondego e dos seus afluentes Ceira, Alva e Arunca, causadas pela acumulação de águas pluviais e eventual obstrução dos sistemas de drenagem;
  • A ocorrência de cheias rápidas nos rios Ceira e Arunca. • Cheias progressivas no leito do Rio Mondego, com possível transbordo em zonas baixas; • Instabilidade de vertentes, conduzindo a movimentos de massa (deslizamentos, derrocadas e outros), motivados pela infiltração da água no solo;
  • O arrastamento de objetos soltos para as vias rodoviárias ou o desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas; • Piso rodoviário escorregadio e formação de lençóis de água.
  • É expectável, nas próximas horas, a manutenção de caudais elevados no Rio Mondego e nos rios Ceira, Alva e Arunca.

Medidas preventivas

  • Face ao quadro meteorológico previsto e à manutenção de caudais elevados, recomenda-se à população:
  • A retirada, das zonas confinantes ao Rio Mondego, Ceira, Alva e Arunca, normalmente inundáveis, de equipamentos agrícolas, industriais, viaturas e outros bens, colocando-os em locais seguros;
  • A salvaguarda dos animais, retirando-os de zonas suscetíveis a inundação;
  • Não atravessar, a pé ou com viaturas, estradas, linhas de água ou zonas submersas;
  • Evitar qualquer tipo de atividade próxima de linhas de água, historicamente sujeitos a cheias rápidas;
  • Manter-se informado através dos Órgãos de Comunicação Social e dos Agentes de Proteção Civil, seguindo rigorosamente as recomendações emitidas.
  • O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, em articulação com a APA, IP, Serviços Municipais de Proteção Civil e Agentes de Proteção Civil, continuará a acompanhar a situação e atualizará a informação quando necessário.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

26 de janeiro

Autarca aplaude anúncio de eixos de mobilidade “altamente impactantes” para Coimbra
26 de janeiro

Proteção Civil da Região de Coimbra alerta para risco de cheias
26 de janeiro

Governo aprova programa estratégico para desenvolvimento do Centro do país
26 de janeiro

Presidenciais: Seguro pede “legitimidade política reforçada” e diz que não se deixa capturar

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraCoimbra
26 de janeiro às 17h43

Proteção Civil da Região de Coimbra alerta para risco de cheias

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
23 de janeiro às 21h53

Região coberta de branco

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
23 de janeiro às 21h25

Região de Coimbra foi a zona do país com mais ocorrências devido à depressão Ingrid

0 comentário(s)

Coimbra

Coimbra
26 de janeiro às 17h45

Autarca aplaude anúncio de eixos de mobilidade “altamente impactantes” para Coimbra

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbra
26 de janeiro às 17h43

Proteção Civil da Região de Coimbra alerta para risco de cheias

0 comentário(s)
Coimbra
26 de janeiro às 17h09

Câmara de Coimbra aprova proposta para melhoria da rede de transportes públicos

0 comentário(s)