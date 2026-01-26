A precipitação que se tem verificado na bacia hidrográfica do Rio Mondego, bem como nas sub-bacias dos seus principais afluentes, nomeadamente os rios Ceira, Alva e Arunca, originou um aumento significativo dos níveis hidrométricos e dos caudais destes cursos de água, alertou hoje a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra em comunicado.

Mantendo-se a situação atual, e de acordo com a previsão meteorológica para a Bacia do Mondego, e afluentes Ceira, Alva e Arunca, prevê-se que os caudais lançados mantenham elevados nas próximas horas/dias, podendo afetar zonas historicamente vulneráveis dos concelhos de Coimbra, Soure e Montemor-o-Velho.

Efeitos observados

Não se registam, até ao momento, ocorrências relevantes, mantendo-se, contudo, uma situação de vigilância reforçada, em particular nos Rios Mondego, Ceira e do Arunca.

Efeitos expectáveis

A situação meteorológica atual, baseada nas previsões disponíveis, pode originar:

A ocorrência de inundações em zonas urbanas e ribeirinhas, sobretudo em áreas historicamente vulneráveis ao longo do Rio Mondego e dos seus afluentes Ceira, Alva e Arunca, causadas pela acumulação de águas pluviais e eventual obstrução dos sistemas de drenagem;

A ocorrência de cheias rápidas nos rios Ceira e Arunca. • Cheias progressivas no leito do Rio Mondego, com possível transbordo em zonas baixas; • Instabilidade de vertentes, conduzindo a movimentos de massa (deslizamentos, derrocadas e outros), motivados pela infiltração da água no solo;

O arrastamento de objetos soltos para as vias rodoviárias ou o desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas; • Piso rodoviário escorregadio e formação de lençóis de água.

É expectável, nas próximas horas, a manutenção de caudais elevados no Rio Mondego e nos rios Ceira, Alva e Arunca.

Medidas preventivas