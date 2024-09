Projeto da Pampilhosa na Serra recupera memórias de Dornelas do Zêzere

A aldeia de Dornelas do Zêzere, no concelho da Pampilhosa da Serra, acolhe desde terça-feira um projeto de recolha de memórias e canções, que envolve a associação Jazz ao Centro Clube e a cantora e compositora Vânia Couto.

A Câmara de Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, anunciou hoje, em comunicado, que a iniciativa “Cantar Dornelas” é dirigida aos habitantes daquela aldeia, que têm partilhado com Vânia Couto “estórias e canções em que tem destaque a ligação e centralidade do rio [Zêzere] e o passado (e presente) da ligação umbilical à terra e às minas”.

O resultado do levantamento das memórias será apresentado, em concerto, aberto a toda a comunidade, no próximo sábado, às 15:30.

O projeto resulta de uma parceria entre a autarquia local com a associação Jazz ao Centro Clube, de Coimbra, que tem vindo a desenvolver trabalho na região, em projetos como o XJazz – Encontros do Jazz nas Aldeias do Xisto.

A compositora e dinamizadora cultural Vânia Couto ficou conhecida pela sua participação em projetos como Pensão Flor e, mais recentemente, enquanto fundadora do Coro Das Mulheres da Fábrica, que reinterpreta o Cancioneiro Popular Português e do Mundo.

Cofinanciado pelo Ministério da Cultura/DGArtes, ao abrigo do programa artístico do Jazz ao Centro Clube, a iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal da Pampilhosa e o suporte local da Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere e da Junta de Freguesia.

“Cantar Dornelas resulta, também, da vontade de dar continuidade, no domínio sociocultural, aos princípios estabelecidos pela Rede das Aldeias para o Futuro – Aldeias Bauhaus EUROACE, constituída a partir da iniciativa do município da Pampilhosa da Serra”, refere o comunicado.

Esta rede pretende desenvolver ações no território, promovendo um movimento interdisciplinar que combina tradição e inovação, sustentabilidade e envolvimento das comunidades do território que envolve as aldeias de Dornelas do Zêzere e Sortelha (Sabugal), na região Centro, São Pedro do Corval (Reguengos de Monsaraz) e Marco (Arronches), no Alentejo, e Moraleja e Llerena (Extremadura espanhola).