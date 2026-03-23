Um protocolo assinado com a Câmara Municipal e a Associação de Futebol de Coimbra marca o arranque de uma nova era de relacionamento entre o futebol português e o poder local, afirmou hoje o presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

“Inauguramos hoje uma nova era de relacionamento entre o futebol português e o poder local. Será através desta relação umbilical e sempre fortalecida, entre a Federação Portuguesa de futebol, as autarquias e o movimento associativo, que este protocolo foi estabelecido, com o objetivo de o executar”, destacou Pedro Proença.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) assinou hoje, em Coimbra, um protocolo de cooperação com a Associação de Futebol de Coimbra e o Município de Coimbra, que visa criar condições para promover, organizar e desenvolver o futebol e as suas variantes, desde as categorias de base até aos escalões superiores, através de iniciativas conjuntas que dinamizem a prática desportiva no concelho e na região.

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