diario as beiras
EconomiaNacional

Produção Industrial desce 4,4% em fevereiro devido ao mau tempo – INE

31 de março de 2026 às 11 h53
0 comentário(s)
Descida regista mais que três por centro do mesmo período em 2025 | Fotografia: INE

O Índice de Produção Industrial desceu 4,4% em fevereiro face ao mesmo mês de 2025, contra um aumento de 0,4% em janeiro, devido aos impactos das condições climatéricas severas que atingiram algumas regiões do país, foi anunciado.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) precisa que, excluindo o agrupamento de Energia, esta variação foi de -7,6% em fevereiro, contra -1,5% no mês anterior.

A secção das Indústrias Transformadoras contraiu 8,6%, que compara com um recuo de 2,7% em janeiro.

Em cadeia, a variação mensal do índice agregado foi -0,2% em fevereiro, contra um aumento de 4,1% no mês anterior.

Autoria de:

MC / Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

31 de março

Intervenção de 350 mil euros vai preservar setor da muralha de Conímbriga
31 de março

Quase metade da área ardida na UE em 2025 foi em Portugal e Espanha
31 de março

2025 trouxe “aumento da criminalidade geral participada" e diminuição da criminalidade grave e violenta – PM
31 de março

Nadadores-salvadores alertam para período crítico de afogamentos na Páscoa

Economia

Produção Industrial desce 4,4% em fevereiro devido ao mau tempo – INE

Inflação acelera para 2,7% em março – INE

Mau tempo: Medidas extraordinárias para clientes de luz e gás em vigor até 30 de abril – ERSE

Nacional

2025 trouxe “aumento da criminalidade geral participada” e diminuição da criminalidade grave e violenta – PM

Nadadores-salvadores alertam para período crítico de afogamentos na Páscoa

Produção Industrial desce 4,4% em fevereiro devido ao mau tempo – INE