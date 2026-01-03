O suspeito de homicídio, a 31 de dezembro, na Praia da Leirosa, foi ontem presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Relação de Coimbra e ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva. Segundo foi possível apurar, o homem, de 50 anos, de nome José Romão, estaria já sujeito a medida punitiva (pulseira eletrónica).

Durante o dia de ontem, a Polícia Judiciária (PJ) comunicou a detenção do suspeito que terá matado Hélio Jacinto, de 51 anos.

“A PJ, através da Diretoria do Centro, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana do Paião realizou a detenção”, referem.

De acordo com a nota, “a vítima e a sua companheira, convidaram o suspeito (irmão daquela) e a companheira para a passagem de ano em sua casa”.

