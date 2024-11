Presidente da Junta de Poiares avança com candidatura independente à Câmara

O presidente da Junta de Freguesia de Poiares (Santo André), eleito na lista do PS, afirmou hoje que irá avançar com uma candidatura independente à Câmara de Vila Nova de Poiares.

A intenção de se candidatar à liderança daquele município já levou a Distrital do PS a retirar a confiança política a Nuno Neves, presidente daquela que é a junta de freguesia com mais população no concelho.

Em declarações à agência Lusa, o autarca confirmou que será candidato à presidência da Câmara de Vila Nova de Poiares a partir de um movimento independente de cidadãos, apesar de sublinhar que, neste momento, continua focado no seu trabalho como presidente da Junta de Freguesia de Poiares.

Nuno Neves, de 47 anos, é técnico de farmácia em Vila Nova de Poiares, onde mora há mais de 20 anos, tendo assumido o seu primeiro cargo político quando foi eleito em 2021 como presidente da Junta de Freguesia, na lista do PS que derrotou o anterior autarca do PSD, referiu.

“Há um ano interpelei o presidente da concelhia [do PS], manifestando a minha intenção de ser candidato à Câmara. Se tivesse apoio do PS excelente, se não iria avançar à mesma com uma candidatura independente”, contou.

Segundo Nuno Neves, ao longo desse ano “ninguém do PS” falou com ele e referiu que a concelhia e o presidente da Câmara começaram a colocá-lo “de parte”.

O presidente da Junta criou há pouco tempo um movimento, denominado “Poiares a Sério”, que num vídeo partilhado na rede social Facebook refere ser um grupo de pessoas “diferenciador e apartidário” que pretende “iniciar uma mudança” no concelho, lançando um apelo a que mais pessoas se juntem.

“Não me revejo na política praticada e muito mais e melhor se poderia fazer. É um movimento para agregar pessoas que gostam da terra e que querem ver mais coisas feitas”, disse à Lusa o candidato.

Nuno Neves notou ainda que nas autárquicas a sua lista à junta de freguesia teve mais votos que a candidatura do presidente da Câmara em Poiares.

Nas eleições à Assembleia de Freguesia, o PS teve 61,43% dos votos, já para a presidência da Câmara ficou ligeiramente abaixo, com 58,5% dos votos na freguesia que contabilizou mais de metade dos votos totais do concelho.

Hoje, a distrital socialista de Coimbra comunicou que foi retirada a confiança política ao presidente da Junta, por este ter anunciado “publicamente a intenção de promover e liderar uma candidatura independente à Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares nas próximas eleições autárquicas, em oposição direta ao PS”.

Para o PS, esta atuação é “um ato de deslealdade e desrespeito reiterado”, acusando-o ainda de tentar atrair eleitos em funções e militantes para a sua candidatura.

Nas eleições autárquicas de 2025, o atual presidente da Câmara, João Miguel Henriques (PS), não se poderá recandidatar, por estar no terceiro e último mandato.