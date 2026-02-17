Vinte e nove empresas de Condeixa-a-Nova já reportaram danos devido ao mau tempo, revelou ontem a presidente da Câmara Municipal, que indicou que os danos ultrapassam um milhão de euros.

“Até agora, temos um total de 29 empresas que reportaram danos. Em termos de prejuízos financeiros, estas empresas reportaram um total de 1.071.500 euros”, disse Liliana Pimentel, durante a reunião do executivo camarário, salientando que “há muitas outras que podem vir a reportar” danos. Do valor total, 355.300 euros não são segurados, estando a unidade de Apoio ao Investidor do Município “a ajudar as empresas a fazer o reporte à CCDR [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional]”.

Ao fazer o ponto de situação no concelho, Liliana Pimentel informou que foram registadas 514 ocorrências até sábado, sendo que a maioria foi relativa a queda de árvores (268), queda de estruturas de edificados (122) e inundações (66).

