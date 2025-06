Penela: Quatro milhões de euros para requalificar escola

A requalificação da Escola Básica Infante D. Pedro, em Penela, que está prevista arrancar no segundo semestre deste ano civil, terá um investimento de quatro milhões de euros.

“Esta é a obra pública mais cara até agora executada no concelho de Penela”, afirmou o presidente da Câmara de Penela, Eduardo Santos, durante a apresentação do projeto, que decorreu a 13 de junho neste espaço escolar. O edil lembrou as últimas semanas decisivas para o avanço da empreitada.

“Este projeto exigia um investimento forte por parte do município, e fizemos o que nos competia: junto das entidades responsáveis (DGEstE e CCDR Centro) perceber se a escola podia ser alvo de uma candidatura bem-sucedida. O Ministério da Educação, num determinando momento, analisou as candidaturas e alterou as prioridades, não pela pertinência da obra, mas por ordem de chegada”, começou por dizer.

