Penela: Dívida da autarquia reduziu para um milhão de euros

25 de setembro às 10 h32
Arquivo Município de Penela

O Município de Penela tem, segundo adiantou o presidente da autarquia, Eduardo Nogueira dos Santos, uma dívida de “cerca de um milhão de euros”.
Questionado sobre o que está na base desse valor, o edil de Penela assumiu que a verba está relacionada “com obras e com a APIN-Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior”.
O atual executivo tomou posse em 2021. Eduardo Nogueira dos Santos recordou a situação que encontrou quando chegou à liderança da autarquia. “Fomos confrontados com dívidas municipais muito significativas e que não constavam nas contas, nem tinham sido aprovadas pelos órgãos do município. Isso, de alguma forma, condicionou muito o início do nosso mandato”, lamentou.
O valor total da dívida, calculado em 2021, rondava 2,5 milhões de euros. “Demorámos algum tempo a perceber qual seria a forma para regularizar essas situações. Conseguimos baixar a dívida, que era de cerca de dois milhões e meio de euros para cerca de um milhão, números redondos”, clarificou.

Autoria de:

Emanuel Pereira

