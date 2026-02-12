diario as beiras
CIM Região de CoimbraPenela

Penela avalia danos nas vias municipais para avançar com reparações

12 de fevereiro de 2026 às 18 h44
0 comentário(s)
Município de Penela

O Município de Penela está a efetuar uma análise técnica para avaliar a amplitude dos danos causados pelas tempestades nas vias municipais e para poder preparar as intervenções a realizar.

A análise incidiu especialmente na Estrada Municipal (EM) 562, que liga São Sebastião a Penela, e na rua de Valoiro, na vila, que estão interditas e “apresentam abatimentos de grandes dimensões”, informou a Câmara num comunicado.

O estudo está a ser feito com o apoio técnico do Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade (Itecons).

A Câmara Municipal afirmou que, apesar de “estar a dar o máximo de prioridade à análise e planeamento das intervenções” nestas vias, “não é possível indicar qual o prazo para que a situação seja resolvida”, pela “dimensão dos danos e pela necessidade de estabilização das condições meteorológicas”.

Eduardo Nogueira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Penela, pediu a “melhor compreensão possível a todos os que viram as suas rotinas diárias alteradas devido aos condicionamentos nestas vias”, em especial na EM 562 que “se afigurava como a principal alternativa” ao IC3, que também “se encontra interdito entre a rotunda dos Bombeiros Voluntários de Penela e o cruzamento para o Espinheiro”.

“A Câmara Municipal está a trabalhar para procurar soluções adequadas e seguras para, logo que seja possível, iniciar as intervenções que são necessárias nestas vias”, sabendo que são relevantes para cidadãos, empresas e instituições do concelho, referiu o autarca citado no comunicado.

Os trabalhos no IC3 (itinerário que integra a A13, que liga Coimbra a Tomar) estão a ser definidos pela Infraestruturas de Portugal, adiantou o autarca daquele município do distrito de Coimbra.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de fevereiro

Empresários de Coimbra querem que ligação da A13 ao IP3 seja prioridade
12 de fevereiro

Penela avalia danos nas vias municipais para avançar com reparações
12 de fevereiro

Associação de Futebol de Coimbra suspende jogos das distritais no fim de semana
12 de fevereiro

Bombeiros resgatam proprietários de viveiro em São João do Campo (com vídeo)

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraCoimbra
12 de fevereiro às 18h48

Empresários de Coimbra querem que ligação da A13 ao IP3 seja prioridade

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPenela
12 de fevereiro às 18h44

Penela avalia danos nas vias municipais para avançar com reparações

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
12 de fevereiro às 16h28

Água subiu meio metro em quatro horas junto a Montemor-o-Velho

0 comentário(s)

Penela

CIM Região de CoimbraPenela
12 de fevereiro às 18h44

Penela avalia danos nas vias municipais para avançar com reparações

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPenela
12 de fevereiro às 11h54

APIN garante qualidade da água no Pinhal Interior

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPenela
11 de fevereiro às 17h19

IC3 cortado em Penela

0 comentário(s)