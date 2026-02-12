O Município de Penela está a efetuar uma análise técnica para avaliar a amplitude dos danos causados pelas tempestades nas vias municipais e para poder preparar as intervenções a realizar.

A análise incidiu especialmente na Estrada Municipal (EM) 562, que liga São Sebastião a Penela, e na rua de Valoiro, na vila, que estão interditas e “apresentam abatimentos de grandes dimensões”, informou a Câmara num comunicado.

O estudo está a ser feito com o apoio técnico do Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade (Itecons).

A Câmara Municipal afirmou que, apesar de “estar a dar o máximo de prioridade à análise e planeamento das intervenções” nestas vias, “não é possível indicar qual o prazo para que a situação seja resolvida”, pela “dimensão dos danos e pela necessidade de estabilização das condições meteorológicas”.

Eduardo Nogueira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Penela, pediu a “melhor compreensão possível a todos os que viram as suas rotinas diárias alteradas devido aos condicionamentos nestas vias”, em especial na EM 562 que “se afigurava como a principal alternativa” ao IC3, que também “se encontra interdito entre a rotunda dos Bombeiros Voluntários de Penela e o cruzamento para o Espinheiro”.

“A Câmara Municipal está a trabalhar para procurar soluções adequadas e seguras para, logo que seja possível, iniciar as intervenções que são necessárias nestas vias”, sabendo que são relevantes para cidadãos, empresas e instituições do concelho, referiu o autarca citado no comunicado.

Os trabalhos no IC3 (itinerário que integra a A13, que liga Coimbra a Tomar) estão a ser definidos pela Infraestruturas de Portugal, adiantou o autarca daquele município do distrito de Coimbra.