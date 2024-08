Penela: Acesso gratuito a medicamentos alargado a mais pessoas

A Câmara de Penela e a Associação Dignitude formalizaram um novo protocolo alterando os critérios de elegibilidade para permitir que mais pessoas em situação de vulnerabilidade acedam gratuitamente a medicamentos, através do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento.

O acordo, que substitui o que estava em vigor desde julho de 2022, “apresenta uma nova condição de recursos, que aumenta os limites para despesas e rendimentos”, informa uma nota da Câmara Municipal de Penela (distrito de Coimbra), adiantando que “o limite das despesas consideradas passa de 35% para 45% dos rendimentos e o aumento do limite do rendimento per capita passa de 50% para 60% do Indexante de Apoios Sociais”.

Estas alterações nos critérios de elegibilidade vão permitir “dar resposta a situações de grande vulnerabilidade que estavam, até ao momento, a ser excluídas do apoio”, afirma o presidente da Câmara de Penela, Eduardo Nogueira dos Santos, sublinhando que Associação Dignitude, perante a proposta da autarquia, mostrou-se “desde logo interessada em atualizar o protocolo, com vista ao alargamento da base social do programa, pelo que estamos a responder de forma mais eficaz às necessidades da nossa comunidade”.