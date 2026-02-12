diario as beiras
CIM Região de CoimbraPenacova

Penacova pede moderação no consumo de água após rutura de condutas

12 de fevereiro de 2026 às 14 h46
0 comentário(s)
DR

A Câmara de Penacova pediu hoje às populações de duas uniões de freguesias e de outras três localidades que moderem o consumo de água devido à rutura de condutas que obrigou a recorrer a autotanques para garantir abastecimento.

O município, numa nota publicada hoje nas redes sociais, apela à moderação do consumo de água nas uniões de freguesias de São Pedro de Alva e São Paio de Mondego, e de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego, assim como nas localidades da Carvoeira, Ronqueira e Travasso.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara, Álvaro Coimbra, explicou que se registou na quarta-feira uma rutura numa conduta adutora da Águas do Centro Litoral, que abastece parte do concelho (as duas uniões de freguesias visadas pelo aviso).

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (13/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de fevereiro

Penela avalia danos nas vias municipais para avançar com reparações
12 de fevereiro

Associação de Futebol de Coimbra suspende jogos das distritais no fim de semana
12 de fevereiro

Bombeiros resgatam proprietários de viveiro em São João do Campo (com vídeo)
12 de fevereiro

Locais de apoio em Coimbra estão a acolher 106 pessoas retiradas, 83 de lares

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraPenela
12 de fevereiro às 18h44

Penela avalia danos nas vias municipais para avançar com reparações

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
12 de fevereiro às 16h28

Água subiu meio metro em quatro horas junto a Montemor-o-Velho

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraSoure
12 de fevereiro às 16h20

Dique no rio Arunca em Vila Nova de Anços, em Soure, está a ser reforçado

0 comentário(s)

Penacova

CIM Região de CoimbraPenacova
12 de fevereiro às 14h46

Penacova pede moderação no consumo de água após rutura de condutas

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPenacova
11 de fevereiro às 08h41

Escolas de Penacova também estão encerradas hoje

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPenacovaVila Nova de Poiares
10 de fevereiro às 17h10

Já reabriu ao trânsito ponte de Louredo que liga Penacova a Vila Nova de Poiares

0 comentário(s)