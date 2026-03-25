O cemitério da Carvoeira continua vedado a visitas, não sendo igualmente possível o zelo de sepulturas.

A 9 de fevereiro, a Câmara de Penacova anunciou que “a passagem pelo território de vários eventos atmosféricos severos, agravou substancialmente as condições de utilização, em segurança, do cemitério da Carvoeira”. Em conjunto com a Junta de Freguesia de Penacova, o município determinou, na altura, que o cemitério da Carvoeira não poderia receber novos enterros. A visita e o zelo das sepulturas eram permitidos, “com exceção dos talhões 1 (patamar inferior) e 4” que não ofereciam “condições de segurança”.

Cerca de um mês e meio depois, o espaço continua encerrado para visitas e zelo de sepulturas. Durante este período, não foi feito nenhum funeral. Caso existisse necessidade de ser feita uma inumação, a solução provisória seria o cemitério da Eirinha. “Os novos enterros que haja necessidade de efetuar terão lugar no cemitério da Eirinha, ficando salvaguardados, nesse cemitério, todos os direitos previamente adquiridos quanto a sepulturas no cemitério da Carvoeira”, anunciou, a 9 de fevereiro, a Câmara de Penacova.

Pode ler notícia completa na edição digital e em papel do Diário As Beiras de 25 de março de 2026