Capítulo da Confraria tem lampreia suficiente em Penacova

Quem disse que este ano não há lampreia no Baixo Mondego? Nada havia, no início da época e até março. Entretanto, o ciclóstomo foi subindo o rio Mondego, desde a Figueira da Foz até Penacova. Pelo menos em quantidade suficiente para a Confraria da Lampreia de Penacova realizar, hoje, o seu XXI Capítulo, com 125 comensais garantidos. No entanto, e porque as leis do mercado são inexoráveis, a dose da lampreia é vendida por 75 euros. Cara? Caras foram as últimas lampreias das 50 adquiridas pela confraria para o almoço de hoje – 85 euros por exemplar.

“Houve lampreia suficiente para voltarmos a servir lampreia enquanto prato e homenagem à confraria e a Penacova. As últimas comprámo-las a um preço proibitivo, a 85 euros, mais IVA”, afirmou ontem Fábio Nogueira, mordomo-mor da Confraria da Lampreia de Penacova, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

O responsável frisou que foi aberto um número máximo de 150 lugares para o almoço, tendo sido confirmados 125.

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