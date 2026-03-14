Foi reaberta ao trânsito, a estrada de acesso à empresa “Caldas de Penacova”, anunciou hoje a Câmara Municipal de Penacova, através das redes socias.

A estrada foi encerrada no passado dia 5 de fevereiro após um deslizamento severo da encosta.

A reparação da via foi iniciada no passado dia 4 de março, altura em ficaram reunidas condições de segurança para a execução dos trabalhos. Por razões de segurança, a plataforma de circulação foi encurtada e limitada a veículos até 7 toneladas.

“A solução é provisória mas já permite, embora de forma condicionada, que a empresa possa começar a escoar a sua produção.

Ao mesmo tempo decorrem várias diligências para avançar com uma solução definitiva”, refere o município.

Segundo a publicação, no passado dia 23 de fevereiro, o presidente da Câmara Municipal de Penacova, Álvaro Coimbra, reuniu com o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, “onde deixou claro que sem a ajuda do governo, o município não tem recursos financeiros para reparar todos os estragos provocados pelas tempestades”.