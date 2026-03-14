diario as beiras
Penacova

Estrada de acesso às Caldas de Penacova reabre de forma condicionada

14 de março de 2026 às 14 h23
0 comentário(s)
Município de Penacova
Foi reaberta ao trânsito, a estrada de acesso à empresa “Caldas de Penacova”, anunciou hoje a Câmara Municipal de Penacova,  através das redes socias.
A estrada foi encerrada no passado dia 5 de fevereiro após um deslizamento severo da encosta.
A reparação da via foi iniciada no passado dia 4 de março, altura em ficaram reunidas condições de segurança para a execução dos trabalhos. Por razões de segurança, a plataforma de circulação foi encurtada e limitada a veículos até 7 toneladas.
“A solução é provisória mas já permite, embora de forma condicionada, que a empresa possa começar a escoar a sua produção.
Ao mesmo tempo decorrem várias diligências para avançar com uma solução definitiva”, refere o município.
Segundo a publicação, no passado dia 23 de fevereiro, o presidente da Câmara Municipal de Penacova, Álvaro Coimbra, reuniu com o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, “onde deixou claro que sem a ajuda do governo, o município não tem recursos financeiros para reparar todos os estragos provocados pelas tempestades”.

Autoria de:

Redação Diário As Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

14 de março

Lon3r Johny regressa à Queima das Fitas de Coimbra a 22 maio
14 de março

Estrada de acesso às Caldas de Penacova reabre de forma condicionada
14 de março

Opinião: "A religião nos Países Baixos: de sociedade cristã a país cada vez mais secular"
14 de março

Opinião: "A Baixa de Coimbra: um laboratório de desigualdades"

Penacova

Penacova
14 de março às 14h23

Estrada de acesso às Caldas de Penacova reabre de forma condicionada

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPenacova
10 de março às 16h10

Caldas de Penacova com perda de faturação de 6 milhões de euros por acesso cortado há um mês

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPenacova
12 de fevereiro às 14h46

Penacova pede moderação no consumo de água após rutura de condutas

0 comentário(s)