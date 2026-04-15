Peça infantil “Guerra & Paz” a 23 e 24 de abril no Teatro Académico Gil Vicente

O espetáculo de teatro infantil “Guerra & Paz”, cujo texto foi desenvolvido em colaboração com a ‘rapper’ Capicua, estreia-se esta semana na Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo, seguindo depois para outras cidades, como Coimbra, Covilhã e Porto.

O espetáculo “Guerra & Paz”, uma criação da companhia Estrutura, foi criado ao longo do ano passado “a partir de oficinas realizadas em escolas do Porto, Coimbra, Ílhavo e Resende, onde os mais novos foram convidados a partilhar ideias, dúvidas e visões sobre o mundo em que vivem e aquele que desejam habitar e onde se recolheram perguntas e inquietações que vieram a alimentar o processo de criação”, lê-se no texto de apresentação do espetáculo.

Com o título emprestado da obra do escritor russo Lev Tolstói, “Guerra & Paz” “convoca crianças e adultos para um exercício de imaginação crítica sobre as decisões importantes do mundo”, questionando a forma como os conceitos de paz, democracia, autonomia e liberdade “são depois diluídos nas decisões dos adultos e, principalmente, dos adultos com responsabilidades políticas”.

O espetáculo é dirigido a crianças com idades entre os 6 e os 10 anos, mas foi “pensado para envolver públicos de todas as idades”.

O texto de “Guerra & Paz” é da autoria de Capicua, Cátia Pinheiro e José Nunes, assumindo os dois últimos também a encenação do espetáculo.

O elenco integra Catarina Rabaça, Cátia Pinheiro e João Nunes Monteiro.

O espetáculo estreia-se na sexta-feira, na Fábrica das Artes da Gafanha da Nazaré, em dose dupla, com uma sessão de manhã para escolas e outro à noite para o público em geral.

Depois, “Guerra & Paz” é apresentando em Coimbra, nos dias 23 e 24 de abril no Teatro Académico Gil Vicente, na Covilhã, em 02 de maio no Teatro Municipal, e no Porto, em 08 e 09 de maio no Teatro Campo Alegre.

O espetáculo resulta de uma coprodução da Estrutura, 23 Milhas – Ílhavo, Centro Cultural de Belém/Fábrica das Artes (Lisboa), Teatro Académico Gil Vicente, Teatro Cine de Gouveia, Teatro das Figuras (Faro), Teatro José Lúcio da Silva (Leiria), Teatro Municipal da Covilhã, Teatro Municipal do Porto e Teatro Ribeiro da Conceição (Lamego).

A Estrutura, fundada em 2009 por Cátia Pinheiro e José Nunes, conta com financiamento da Direção-Geral das Artes, no âmbito do programa de Apoio Sustentado, e é uma das companhias residentes no Teatro Campo Alegre, ao abrigo do programa Campo Aberto do Teatro Municipal do Porto.