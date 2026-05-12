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TAGV promove estreia absoluta com ópera sobre Camões

12 de maio de 2026 às 10 h00
Bilhetes para o espetáculo já estão à venda | Fotografia: DR
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

“Camões e Cassandra: Canto(s) da Condição Humana” é o nome do espetáculo que estará em exibição no dia 21 de maio no Teatro Académico Gil Vicente

O Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), em Coimbra, recebe no dia 21 de maio a estreia absoluta de “Camões e Cassandra: Canto(s) da Condição Humana”, uma ópera multimodal do compositor Jônatas Manzolli.

Música, teatro, imagem, poesia e tecnologia cruzam-se num espetáculo imersivo que propõe uma nova forma de olhar Camões: não apenas como figura histórica, mas como presença viva, inquietante e profundamente atual.

Com produção da Associação Ecos do Passado, o espetáculo conta com o apoio do município de Coimbra, da CCDR Centro e da Universidade de Coimbra. A obra encerra a 7.ª edição do Mimesis — Ciclo de Teatro e Artes Performativas da Universidade de Coimbra e reúne em palco o Coro Sinfónico Inês de Castro e a Orquestra Inês de Castro, sob direção do maestro Artur Pinho Maria, com participação da Cooperativa Bonifrates.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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