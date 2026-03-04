O PCP de Coimbra lamentou hoje a morte do seu militante João Carlos Pinto Ângelo, que foi um “homem empenhado e presente” e, até ao fim da vida, se mostrou “disponível para assumir as maiores responsabilidades políticas e cívicas”.

Em comunicado, a comissão concelhia, a Organização da Administração Pública Central e a direção da Organização Regional de Coimbra do PCP referem que Pinto Ângelo fez “da firme convicção um elemento mais de criação de amizades nos muitos ambientes que frequentou” e deixaram o compromisso de “continuar a sua luta por uma sociedade mais justa e fraterna”.

Também o município de Coimbra já manifestou o seu pesar pelo falecimento de Pinto Ângelo, que era deputado na Assembleia Municipal e faleceu na sequência de doença prolongada, o que “representa uma perda para a vida política e cívica do concelho”.

