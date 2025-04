“Páscoa dos Sabores” promove a truta e a gastronomia local

A “Páscoa dos Sabores”, evento de promoção da gastronomia e dos espaços de restauração de Góis, no distrito de Coimbra, realiza-se de dia 17 a dia 20.

A edição deste ano tem como novidade o 1.º desafio de “Trutas à Moda do Ceira”, uma ação integrada no plano de dinamização do “Ciclo da Truta de Góis – Parque da Monteira”, financiado pelo Turismo de Portugal, e cujo objetivo é dinamizar o setor da restauração e promover este peixe.

A truta será cedida gratuitamente pela autarquia aos espaços que aderirem a esta iniciativa, que convida os participantes a converterem o tradicional prato de “Trutas à Moda do Ceira” numa entrada com designação própria, que servirá como convite à ementa tradicional da região associada à Páscoa.

A seleção do melhor prato será feita numa prova cega por um júri composto por três elementos, com experiência nas áreas de hotelaria, gastronomia e turismo, e as melhores entradas serão galardoadas com prémios que “pretendem distinguir a excelência em termos gastronómicos, qualidade técnica, sabores e criatividade na recriação da receita”, explicou a Câmara de Góis.