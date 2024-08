Paris2024: Velejadores Carolina João e Diogo Costa apurados para a ‘medal race’ de 470

Os velejadores portugueses Carolina João e Diogo Costa qualificaram-se hoje para a ‘medal race’ da classe 470 nos Jogos Olímpicos Paris2024, ao terminarem a jornada de hoje na quinta posição da geral.

Em Marselha, a dupla portuguesa foi segunda na sétima regata e oitava na seguinte, com as duas últimas regatas do dia a serem canceladas, somando 49 pontos, numa competição liderada pelos austríacos Lara Vadlau e Lucas Maehr, com 24.

A ‘medal race’ da classe 470 está agendada para quarta-feira, às 15:30 locais (14:30 em Lisboa), com os pontos conquistados na regata decisiva a valerem a dobrar.

Neste momento, a dupla portuguesa tem 49 pontos, estando a 14 da terceira posição, ocupada pelos japoneses Keiju Okada e Miho Yoshioka. Os segundos classificados são os espanhóis Jordi Xammar Hernandez e Nora Brugman Cabot, com 31.