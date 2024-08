Paris2024: Velejadora Mafalda Pires de Lima mantém 14.º lugar em kite

A velejadora portuguesa Mafalda Pires de Lima manteve o 14.º lugar na disciplina kite dos Jogos Olímpicos Paris2024, depois de ter sido nona na única regata disputada hoje em Marselha.

Com as condições do vento a permitirem apenas a realização de uma das cinco regatas previstas para hoje, tal como já tinha acontecido na véspera, Mafalda Pires de Lima conseguiu a sua segunda melhor classificação na estreia nos Jogos, apenas superada pelo oitavo lugar na primeira regata.

Após a realização de seis regatas, Mafalda Pires de Lima ocupa a 14.ª posição, com 59 pontos, a 14 do 10.º lugar, o último que dá acesso às meias-finais.

Na quarta-feira disputam-se as últimas regatas de qualificação para a fase decisiva na quinta-feira da classe, que cumpre a estreia olímpica.