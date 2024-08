Paris2024: Diogo Ribeiro ambicionava mais mas ficou entre a felicidade e a tristeza

Diogo Ribeiro ambicionava mais nos 100 metros mariposa em Paris2024, onde chegou como campeão mundial da distância e nem à meia-final passou, com o nadador português a oscilar entre a felicidade e a tristeza no balanço olímpico.

“Correu bem. Primeira experiência. Ganhei a experiência, ganhei a competitividade. Estou feliz. Agora, é aproveitar as férias”, começou por dizer o nadador de 19 anos, natural de Coimbra, na zona mista de La Défense Arena.

No entanto, ao longo das suas declarações, Diogo Ribeiro foi reconhecendo que esperava muito mais do que o 20.º melhor tempo das eliminatórias – nadou em 51,90 segundos, ficando a 28 centésimos do 16.º e último apurado para as ‘meias’.

“Vim para aqui como campeão mundial e nem a meia-final passei. Temos de ver o que é que aconteceu, o que é que falhou para o pico de forma. Não vou mentir, nem estava à espera que com as sensações que tive nesta prova… Pensei que ia para um tempo mais rápido, mas, ao mesmo tempo, não me esforcei assim tanto para ir com o tempo mais rápido. Ou seja, sinto que tinha mais para dar, mas, infelizmente, ia na terceira série e os outros podiam ver os tempos que estávamos a fazer e ir mais rápido”, admitiu.

O campeão mundial dos 100 mariposa alinhou numa série “forte” e pensou que, se conseguisse manter-se “no grupo da frente, ia dar para passar à meia-final”.

“Depois o grupo da frente esticou-se ali no final e eu não consegui acompanhar”, completou.

Questionado sobre se não arriscou ao não se esforçou “assim tanto” na sua série, como o próprio declarou, Ribeiro defendeu que “não foi arriscar”, simplesmente porque esta foi a sua primeira experiência olímpica.

“Tinha de passar à final e na final tudo podia acontecer. Mas lá está, assim como fui campeão mundial sete décimos à frente do oitavo, também podia ter ficado fora da final, essas coisas acontecem. Também todos sabemos que nesse Mundial, em todas as eliminatórias que passei, fui melhorando o tempo, ou seja, fui sempre a ver o que é que eu podia esticar e como é que eu podia passar e agora estava à espera que fosse a mesma coisa, estava à espera de um 51,6 que me daria a passagem, mas não foi possível”, revelou.

Ribeiro foi apenas sexto na terceira série da sua prova de eleição, ficando ainda distante do seu recorde nacional (51,17 segundos).

“Estou contente e ao mesmo tempo não estou. Estou contente pela experiência e porque são os Jogos Olímpicos, mas, ao mesmo tempo, claro que ambicionava fazer mais, é óbvio”, reforçou, num discurso pautado por permanentes oscilações no seu estado de espírito.

O nadador do Benfica confessou ainda que a grande pressão com que teve de lidar foi a sua, definindo-a como “a maior de todas”.

“A prova não foi bem gerida e não consegui obter a passagem. Estou triste, mas, ao mesmo tempo, estou contente. Agora quero manter a calma, ter a cabeça para cima e, sobretudo, não mostrar que ‘estou a bater mal na cabeça’, porque nós, atletas, treinamos muito isso, também o psicológico. E só quem é campeão do mundo e quem tem medalhas todos os anos – que há muitos portugueses nas modalidades a fazer isso, felizmente – é que percebe o quão psicologicamente estamos preparados para chegarmos lá e fazermos”, notou.

O jovem luso está convencido que não é por ter falhado em Paris2024, onde foi 16.º nos 50 metros livres (meias-finais) e 28.º nos 100 livres, que “as pessoas vão começar a fazer críticas”.

“Acho que críticas construtivas são boas, mas às vezes, como à Simone Biles [ginasta norte-americana] também já aconteceu, de ver tanta coisa, tanta porcaria, entre aspas, na net, tantos comentários maus, dá cabo da cabeça de um atleta e acho que temos de apoiar os atletas e não rebaixá-los mais”, alertou.